Ailesini rehin aldı

İzmir'in Buca ilçesinde psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir kişi, dün akşam saatlerinde evinde eşi ve çocuğunu rehin aldı. Henüz kimliği öğrenilemeyen bir kişi, oturduğu üç katlı binanın en üst katındaki evinin penceresinden pompalı tüfekle rastgele ateş etmeye başladı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine giden polis, zanlıyı saatlerce ikna etmeye çalıştı. İkna çalışmaları sabah saatlerine kadar sürdü. Saldırganın daha önce de ailesini rehin aldığı öğrenildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.