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Ailesini rehin aldı

Ailesini rehin aldı
İzmir'in Buca ilçesinde psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir kişi, dün akşam saatlerinde evinde eşi ve çocuğunu rehin aldı. Henüz kimliği öğrenilemeyen bir kişi, oturduğu üç katlı binanın en üst katındaki evinin penceresinden pompalı tüfekle rastgele ateş etmeye başladı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine giden polis, zanlıyı saatlerce ikna etmeye çalıştı. İkna çalışmaları sabah saatlerine kadar sürdü. Saldırganın daha önce de ailesini rehin aldığı öğrenildi.
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  • 14 Ocak 2017, Cumartesi
  • Gazete
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