Yol Durumu
  1. Tokatçı terörü
  2. Yapma yağ!

Yılbaşı sürprizi

Yılbaşı sürprizi
Muğla Bodrum'dan ilginç bir haber geldi. Aç kalan yaban domuzu, yılbaşı gecesi ilçeye indi. Bir yat şirketinde genel müdür olarak çalışan Şule Teker'e (39) ait evin bahçesine girdi. Dışarı çıkınca yaban domuzuyla karşılaşan Teker, panikledi. Domuz, çıkış kapısının açık bırakılmasına rağmen bahçeyi terk etmedi. Teker, 13 gündür evinin bahçesinden ayrılmayan domuzu beslemeye başlarken, domuzu görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Yaban domuzuna "Noel" ismini verdiklerini söyleyen Teker, "Komşular Noel'i görmek için bize geliyor" dedi.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar