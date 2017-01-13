Yılbaşı sürprizi

Muğla Bodrum'dan ilginç bir haber geldi. Aç kalan yaban domuzu, yılbaşı gecesi ilçeye indi. Bir yat şirketinde genel müdür olarak çalışan Şule Teker'e (39) ait evin bahçesine girdi. Dışarı çıkınca yaban domuzuyla karşılaşan Teker, panikledi. Domuz, çıkış kapısının açık bırakılmasına rağmen bahçeyi terk etmedi. Teker, 13 gündür evinin bahçesinden ayrılmayan domuzu beslemeye başlarken, domuzu görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Yaban domuzuna "Noel" ismini verdiklerini söyleyen Teker, "Komşular Noel'i görmek için bize geliyor" dedi.