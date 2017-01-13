Yılbaşı sürprizi

Muğla Bodrum'dan ilginç bir haber geldi. Aç kalan yaban domuzu, yılbaşı gecesi ilçeye indi. Bir yat şirketinde genel müdür olarak çalışan Şule Teker'e (39) ait evin bahçesine girdi. Dışarı çıkınca yaban domuzuyla karşılaşan Teker, panikledi. Domuz,çıkış kapısının açık bırakılmasınarağmen bahçeyi terk etmedi.Teker, 13 gündür evinin bahçesindenayrılmayan domuzu beslemeyebaşlarken, domuzu görenlerşaşkınlığını gizleyemedi. Yaban domuzuna "Noel" ismini verdiklerini söyleyen Teker, "Komşular Noel'igörmek için bize geliyor" dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.