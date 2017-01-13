Yapma yağ!

Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi, ‘çikolata deviyle’ ilgili tüyler ürperten bir rapor hazırladı. Dünyaca ünlü Nutella’nın içinde bulunan palmiye yağının ‘kanserojen’ olduğunu açıkladı. Tüketiciler, paniğe kapıldı!
İtalyan gıda devi Ferrero'nun ürettiği çikolata-fındık ezmesi ürünü Nutella'nın ünü dünyaya yayıldı. Ünlü markayla ilgili hazırlanan bir rapor ise şok etkisi yarattı. Avrupa Gıda GüvenliğiOtoritesi (EFSA),Nutella'nın içerisinde yer alan palmiye yağının kanserojen olduğunu açıkladı. Söz konusu raporda, palmiye yağı, diğer yağ çeşitlerine göre daha kanserojen bir madde olarak tanımlandı. EFSA'nın raporu, DünyaSağlık Örgütü'nün (WHO) palmiye yağı hakkındaki görüşlerini de destekleyici bir özellik taşıdı. Rapor sonrası Nutella'nın karı yüzde3 düşerken, üretici firma Ferrero, bu krizin ardından bir televizyon reklamı yayınladı. Reklamda, palmiye yağının tehlike yaratmayacak şekilde kullanıldığına vurgu yapıldı. Uzmanlar, Nutella'nın bu hamlesinin ekonomik nedenlerle olduğunu açıkladı. Ferrero'nun Nutella'da kullandığı yağı değiştirmeye karar vermesi durumunda, yıllık maliyetlerin 8-22milyon dolar artacağı vurgulandı. Ferrero cephesi iddialarla ilgili açıklama yaptı. Şirketin satın alma yöneticisi Vincenzo Tapella, Nutella'da palmiye yağı dışında bir yağ kullanılması durumunda ürünün niteliğinde bir düşüş yaşanacağını aktardı. Bu gelişmenin ardından Nutellatüketicileri paniğe kapıldı.
NEDEN ZARARLI
Palmiye yağının kanserojen olduğunu duyuran EFSA raporunda, şu bilgilere yer verildi: "200 derecenin üzerindeki sıcaklıklarda rafine edilen palmiye yağı, diğer tüm bitkisel yağlardan daha tehlikeli kabul ediliyor. Palmiye yağının kokusunu ortadan kaldırmak için yüksek ısı kullanılıyor. Bu işlem "glisidil yağlı asit esterleri (veya GE)" olarak adlandırılan atık maddelere neden oluyor. Bu maddelerin hazmı da tümörlere yol açtığı düşünülen glisidol oluşumuna davetiye çıkartıyor.
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