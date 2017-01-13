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Yandı yürek!

Gece uyurken evde çıktığını fark eden Halil Göktürk, kendini dışarıya attı. Ancak eşi ve kızı için geri döndü Bu sırada çatı çöktü. Enkaz altına kalan aile yok oldu

Yandı yürek!
Yürek burkan olay dün Denizli'de yaşandı. Çiftçilik yapan 42 yaşındaki Halil Göktürk ve eşi Hanım Göktürk (43) ile 13 yaşındaki kızları Gülben Göktürk, önceki gece sobaya odun attıktan sonra yattı. Ancak sabaha karşı sobadan sıçrayan kıvılcımlardan yangın çıktı. Alevler kısa sürede eşyaları sararken, uyanan baba Göktürk, son anda dışarıya çıkmayı başardı. Ancak eşi ve kızı içeride kaldı. Hemen geri döndü. Bu sırada ise evin çatısı üzerlerine çöktü. Evden yükselen alevleri ve dumanı gören vatandaşlar hemen itfaiyeyi ve jandarmayı aradı. Kısa süre sonra olay yerine gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ı 2 saat süren çalışmalar sonunda kontrol altına alarak söndürebildi. Enkaz yığınına dönen evde yapılan incelemede, Göktürk çifti ve kızlarının yanmış cesetleri bulundu. Cesetler otopsi yapılmak üzere Çal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayatını kaybeden Halil Göktürk'ün, MHP'li Çal Belediye Başkanı Fethi Akcan'ın da halasının oğlu olduğu öğrenildi. Acı haberi alan evin büyük kızı Gülcan ise yıkıldı.

Hasan DURNA
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