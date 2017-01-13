Yandı yürek!

Yürek burkan olay dün Denizli'de yaşandı. Çiftçilik yapan 42 yaşındaki HalilGöktürk ve eşi Hanım Göktürk (43) ile 13 yaşındaki kızları GülbenGöktürk, önceki gece sobaya odun attıktan sonra yattı. Ancaksabaha karşı sobadan sıçrayankıvılcımlardan yangın çıktı. Alevler kısa sürede eşyaları sararken, uyanan baba Göktürk, son anda dışarıya çıkmayı başardı. Ancak eşi ve kızıiçeride kaldı. Hemen geri döndü. Bu sırada ise evin çatısı üzerlerine çöktü. Evden yükselen alevleri ve dumanı gören vatandaşlar hemen itfaiyeyi ve jandarmayı aradı. Kısa süre sonra olay yerine gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yangını 2 saat sürençalışmalar sonunda kontrol altınaalarak söndürebildi. Enkaz yığınınadönen evde yapılan incelemede,Göktürk çifti ve kızlarının yanmışcesetleri bulundu. Cesetler otopsi yapılmak üzere Çal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayatını kaybeden Halil Göktürk'ün, MHP'li Çal Belediye Başkanı Fethi Akcan'ın da halasının oğlu olduğu öğrenildi. Acı haberi alan evinbüyük kızı Gülcan ise yıkıldı.
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