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gözaltına alındı

soruşturması kapsamında iş adamı gözaltına alındı.

Ünlü iş adamı FETÖden gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü Fetullahçı Terör Örgütü () soruşturması kapsamında iş adamı gözaltına alındı.

Hosta, soruşturma kapsamında Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince evinde gözaltına alındı.

Verdal Hosta, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Ankara Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
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  • 13 Ocak 2017, Cuma 16:46
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