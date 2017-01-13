Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında iş adamı Verdal Hosta gözaltına alındı.
Hosta, soruşturma kapsamında Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince evinde gözaltına alındı.
Verdal Hosta, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Ankara Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
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