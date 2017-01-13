Van Gölü’nde Rus gemisi bulundu

Türkiye'nin en büyük gölü olan ve 800 bin yıllık geçmişe sahip Van Gölü'nde Rus yük gemisi bulundu. Van Gölü Sualtı Araştırmaları Derneği Başkanı Dr. Mustafa Akkuş, önderliğinde kurulan sualtı ekibi, dün 40 metre derinlikte bulunan batığa ulaştı. Geminin 1958 yılında fırtınada sürüklendiği ve kayalıklara çarptıktan sonra battığı belirlendi. Gölde iki batık Rus gemisinin daha olduğu öne sürüldü.