Valinin şakası yok

Kar tatili isteyen oğrencilerin tweet'leri herkesi guldurmuştu. Kırıkkale Ataturk Ortaokulu 6. sınıf oğrencisi Sabri Buğra Uyaroğlu da, Vali Mehmet İlker Haktankacmaz'a "Valim okullartatil oluyor mu? Olmuyorsa bize de makamaracı ayarlarsanız, servis geçen kaza yaptıda" şeklinde esprili bir dille tweet attı. Vali Haktankacmaz da oğrenciye "Buğracığım, makam aracına binmek icin once boyle kar kıyamet de olsa okula gitmek gerekiyor" yanıtını verdi. Ardından Sabri Buğra'nın evine gitti. Makam aracıyla oğrenciyi okula kadar bıraktı.
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