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nin şakası yok

Ortaokul öğrencisi Buğra, kar tatili olmayınca si Mehmet Haktankaçmaz’a tweet attı. Esprili bir dille makam aracını istedi. Vali de kırmadı, aracıyla okula kadar götürdü

Valinin şakası yok
Kar tatili isteyen oğrencilerin tweet'leri herkesi guldurmuştu. Ataturk Ortaokulu 6. sınıf oğrencisi Sabri Buğra Uyaroğlu da, Mehmet İlker Haktankacmaz'a "Valim okullar tatil oluyor mu? Olmuyorsa bize de makam aracı ayarlarsanız, servis geçen kaza yaptı da" şeklinde esprili bir dille tweet attı. Vali Haktankacmaz da oğrenciye "Buğracığım, makam aracına binmek icin once boyle kar kıyamet de olsa okula gitmek gerekiyor" yanıtını verdi. Ardından Sabri Buğra'nın evine gitti. Makam aracıyla oğrenciyi okula kadar bıraktı.
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