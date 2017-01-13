Tutuksuz yargılanmalı

MHP lideri Devlet Bahçeli, Anayasa değişikliği teklifinin görüşüldüğü sırada gazetecilerin sorularını yanıtladı. Terör soruşturması sonucunda tutuklanan HDP'li Ahmet Türk hakkında da konuşan Bahçeli, "74 yaşındakiAhmet Türk, rahatsızlığınedeniyle insani boyut gözönündebulundurularak tedavisinefırsat verecek şekildetutuksuz yargılanmalı" dedi. Bahçeli, şöyle konuştu: Anayasadeğişikliğinin Meclis'te referandumyolu açık olarak kabuledileceği görülüyor. Görüşmelerdeözellikle gerilim stratejisiizleniyor. Böyle devametmemesi lazım. Oylamada aniiniş çıkış beklemiyorum. Başika'dansonuç almadan geriadım atmamak lazım. AnayasaMeclis'ten geçmezse parlamentoyenilenmeli...
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