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Tutuksuz yargılanmalı

Tutuksuz yargılanmalı
MHP lideri , Anayasa değişikliği teklifinin görüşüldüğü sırada gazetecilerin sorularını yanıtladı. Terör soruşturması sonucunda tutuklanan HDP'li hakkında da konuşan Bahçeli, "74 yaşındaki Ahmet Türk, rahatsızlığı nedeniyle insani boyut gözönünde bulundurularak tedavisine fırsat verecek şekilde tutuksuz yargılanmalı" dedi. Bahçeli, şöyle konuştu: Anayasa değişikliğinin Meclis'te referandum yolu açık olarak kabul edileceği görülüyor. Görüşmelerde özellikle gerilim stratejisi izleniyor. Böyle devam etmemesi lazım. Oylamada ani iniş çıkış beklemiyorum. Başika'dan sonuç almadan geri adım atmamak lazım. Anayasa Meclis'ten geçmezse parlamento yenilenmeli...
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