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, ve 'da buluştu

, ve lı yetkililerin 'daki toplantısının gündeminde, ateşkes sonrası 'deki siyasi geçiş süreci var.

Türkiye, Rusya ve İran Moskovada buluştu

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'daki üçlü görüşmeye Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Rusya Dışişleri Bakanlığı Ortadoğu ve Kuzey Afrika Departmanı Başkanı Sergey Verşinin, Dışişleri Bakan Yardımcısı Hüseyin Caberi Ensari ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal'ın katıldığı ifade edildi.

Görüşmede, 23 Ocak'ta 'da yapılması planlanan zirvesine hazırlık sorunlarının ele alındığı belirtilen açıklamada, "Astana'da yapılacak forumun Suriye'de uzun vadeli ve istikrarlı ateşkes sağlama, BM listesine dahil edilen terörist gruplara karşı mücadeleyi sürdürme ve Suriye'de siyasi çözüm sürecine ivme kazandırma amacıyla yapıldığı yönünde ortak görüş dile getirildi" dendi.
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  • 13 Ocak 2017, Cuma 23:00
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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Ramba Samba Ramba Samba

Komşu, Komşunun külüne muhtactir. FCK NWO

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 14.01.2017 00:42
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