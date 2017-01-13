Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Moskova'daki üçlü görüşmeye Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Rusya Dışişleri Bakanlığı Ortadoğu ve Kuzey Afrika Departmanı Başkanı Sergey Verşinin, İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Hüseyin Caberi Ensari ve Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal'ın katıldığı ifade edildi.
Görüşmede, 23 Ocak'ta Astana'da yapılması planlanan Suriye zirvesine hazırlık sorunlarının ele alındığı belirtilen açıklamada, "Astana'da yapılacak forumun Suriye'de uzun vadeli ve istikrarlı ateşkes sağlama, BM listesine dahil edilen terörist gruplara karşı mücadeleyi sürdürme ve Suriye'de siyasi çözüm sürecine ivme kazandırma amacıyla yapıldığı yönünde ortak görüş dile getirildi" dendi.
Türkiye, Rusya ve İran Moskova'da buluştu
Rusya, Türkiye ve İranlı yetkililerin Moskova'daki toplantısının gündeminde, ateşkes sonrası Suriye'deki siyasi geçiş süreci var.
Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Moskova'daki üçlü görüşmeye Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Rusya Dışişleri Bakanlığı Ortadoğu ve Kuzey Afrika Departmanı Başkanı Sergey Verşinin, İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Hüseyin Caberi Ensari ve Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal'ın katıldığı ifade edildi.
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