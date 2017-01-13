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ile uçuş mutabakatı

ve , 'deki operasyonlar sırasında uçuş güvenliği ve tehlikelerin önlenmesi için Moskova'da mutabakata vardı.

Türkiye ile Rusya uçuş mutabakatı

ve arasında 'deki operasyonlar sırasında uçuş güvenliğinin sağlanması ve istenmeyen olayların önüne geçilmesi için Moskova'da mutabakat muhtırası imzalandı.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Rusya Federasyonu ve Türk Silahlı Kuvvetleri arasında Suriye'deki operasyonlar esnasında uçuş güvenliğinin sağlanması ve istenmeyen olayların önüne geçilmesi için heyetler arası toplantılar yapıldığı bildirildi.

Bu toplantıların sonuncusunun bugün Rus ve Türk genelkurmay heyetleri arasında Moskova'da gerçekleştirildiği ve toplantı sonucunda bir mutabakat muhtırası imzalandığı kaydedildi.

Açıklamada, "Bahse konu belgenin maksadı, terörist hedeflere yönelik taarruzlar esnasında Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri ile Türk Hava Kuvvetlerine bağlı uçakların uçuş güvenliği için koordinasyon ve işbirliğine ilişkin mekanizmaları belirlemektir." ifadesine yer verildi.

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  • 13 Ocak 2017, Cuma 08:16
YORUMLAR 3 yorum yapıldı

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ihsan ihsan

çok isabetli olmuş sakın abd yi karıştırmayın bozguncu kafir o

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evet0
hayır0
cevapla 13.01.2017 12:06
taka41 taka41

böyle seyler faydali ama risk tasiyan tarafida var...karsi tarafin ucus bilgilerini düsmana bildirme...riski....!

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 13.01.2017 11:21
ihsan ihsan

haydi hayırlısı şu pislik abd yi karıştırmadan bitirin şu işi

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 13.01.2017 10:05
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