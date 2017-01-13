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'a ölüm yağdırdı

Türk Silahlı Kuvvetlerince Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden ve 143 günü geride kalan Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında, terör örgütü 'a ait 177 hedef imha edildi, düzenlenen kara ve hava harekatlarında 41 terörist etkisiz hale getirildi.

TSKdan DEAŞa ölüm yağdıran operasyon
: Hedef tespit vasıtaları ile tespit edilen 177 terör örgütü hedefine ateş destek vasıtaları ile atış yapılarak DEAŞ TÖ mensuplarınca kullanılan barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçları baskı altına alınmıştır. Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından, Suflaniyah ve Bzagah'da bulunan

10 DEAŞ terör örgütü hedefine yönelik düzenlenen hava harekâtı sonucunda 4 barınma yeri, 4 Karargah binası ve 2 silahlı araç imha edilmiştir. Gün içinde, karadan ve havadan icra edilen harekât kapsamında toplam 41 DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir.
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  • 13 Ocak 2017, Cuma 09:40
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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ihsan ihsan

ulen bunları öldür öldür bitmiyor bu abd toplasyıp getiriyor olmalı

Aynı Görüşte misiniz?
evet3
hayır0
cevapla 13.01.2017 10:04
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