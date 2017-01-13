Töreden çıktı

Hamdullah Ayaydın, iki yıl önce baldızı Ceylan İnal’la kaçtı. İkili, yakınları tarafından otogarda saldırıya uğradı. Genç kız ağır yaralanırken, eniştesi öldü. Savcı, ‘töre cinayeti yok’ dedi. Sanıkların, kasten adam öldürme ve teşebbüs suçlarından cezalandırılmalarını talep etti.
İstanbul Esenler Otogarı'nda iki yıl önce eniştesi Hamdullah Ayaydın'ın öldüğü, baldızı Ceylan İnal'ın da ağır yaralandığı 'töre cinayeti' ile ilgili açılan davada savcı, 'törecinayeti yok' dedi. 4'ü tutuklu 20 sanıklı davada esas hakkında görüşünü açıklayan Cumhuriyet Savcısı, Ceylan İnal'ın babası ile öldürülen Hamdullah Ayaydın'ın babasının da aralarında bulunduğu 14 sanığın 'töre saiki iletasarlayarak adam öldürmek' ve 'azmettirme' suçlarından beraatlarına karar verilmesini istedi. Yeterli delil bulunmadığı belirtilerek Ceylan İnal'ın tutuklu iki kardeşi Yusuf İnal ile S.İ.'nin kasten adam öldürme ve adam öldürmeye tam teşebbüs suçlarından müebbet hapis ve 20 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi. Diğer tutuklu iki sanık Arafat İnal, İdan İnal ile tutuksuz sanıklardan Ercan İnal ve Şahin İnal'ın adam öldürme ve adam öldürmeye teşebbüs suçlarından 10 yıldan 15 yıla kadardeğişen hapisle cezalandırılmalarıistendi.
İFADE DEĞİŞTİRDİ
Ceylan İnal kardeşleri ve amcaoğullarının hem kendisini hem de Hamdullah Ayaydın'ı bıçakladığını anlattı. Mahkeme ifadesinde tam tersi ifade veren genç kız, Hamdullah Ayaydın'ın kardeşini bıçaklamak isterken kendisine bıçağın geldiğini diğer kardeşi S.İ.'nin de Hamdullah Ayaydın'ı bıçakladığını iddia etti. Son duruşmaya tutuklu sanıklar Arafat İnal, Yusuf İnal, İdan İnal ile S.İ. katıldı. Yusuf İnal, "Mütalaayı kabul etmem. Kız kardeşim Ceylan, ben onunla beraber oldum şeklindeki tahriki ve gelmemek için direnmesi üzerine bu olay olmuştur" dedi. S.İ.'de, "Biri eniştem diğeri kardeşimdir. Bir insan nasıl kardeşini ve eniştesini öldürür. Hamdullah'ın Ercan'ı itmesi ve kardeşimin de tahrik edici sözleri nedeniyle olmuştur. Yanıma bıçak aldığıma ve ağabeyim Yusuf'a bıçak verdiğime pişmanım. Amcaoğullarımın hiçbir suçu yoktur" diye konuştu. Tutuklu 4 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar veren mahkeme, son savunmalar için duruşmayı erteledi. Aileler arasında yapılan karşılıklı görüşmeler sonucu törenin Ceylan İnal ile Hamdullah Ayaydın'ın öldürülmelerine karar verdiği öne sürülüyordu.
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