Tokatçı terörü

Türkiye'ye ilk kez gelen Hollandalı Tim Von Den Hoff ve Daniel Holthuis, yeni yılı İstanbul'da karşılamak istedi. Arkadaşları Emir Çağrı Kiraz'ın misafiri olan gençler, Taksim'de kendilerini Kıbrıslı olarak tanıtan 2 kişi ile yeni yıl eğlencesi için sözleşti. Randevu saatindenönce Hollandalı turistler, önce 39kişinin hayatını kaybettiği Reina'dakiyılbaşı partisine katılmak istedi. Ancak rezervasyonları olmadığı için içeri alınmadı. Gençler bu kez "Kıbrıslı" kişilerin yanına gitmek için taksiyle İstiklal Caddesi'ne doğru hareket ettiler. İddiaya göre buluştukları bu iki kişi tarafından bir gece kulübüne girdiler. Daha oturmadan masalarına içkiler geldi. Aradan yarım saat geçmeden içtikleri birer bira için kendilerinden tam 6 bin lira istendi. Parayı vermek istemeyen gençler, mekan sahibi tarafından tehdit edildi. Yaşadığı korku dolu anları çektikleri videoyla anlatan Daniel Holthuis, "Mekanda oturur oturmaz hiçbir şey sipariş etmeden bir şeyler geldi. Bizi içeriye götüren gençlere hesabı kim ödeyecek diye sorduk. Onlar da, "Dert etme, adisyonu ortaklaşa öderiz" dediler. Ama bir süre sonra kulüp sahibi bizi arka tarafta bir odaya götürdü. Zorla 6 binliramızı aldı. Meğer kendilerini Kıbrıs'lıolarak tanıtan gençler dolandırıcıymış. Ama onlar bizim Türkiye sevgilimizi yok edemez. İlk kez geldiğimiz İstanbul'u çoksevdik. Yine geleceğiz" dedi. Misafirlerinin dolandırıldığını öğrenen Emir Çağrı Kiraz, "O gece ben kendileriyle birlikte değildim. Arkadaşlarımı tuzağa düşürüp paralarını gasp etmişler. Şişli Polis Merkezi'ne giderek şikayetçi olduk. Polis olayı soruşturuyor. Ama arkadaşlarıma mahçup oldum" diye konuştu.
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