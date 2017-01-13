Yol Durumu
  1. Bosanma bıçağı!
  2. Yandı yürek!

Tesislerde !

Tesislerde yangın!
İstanbul'da dün Kocasinan Oto Sanayi Sitesi'ne yakın bölgedeki ünlü bir firmaya ait pet su tesisinde çıktı. Birçok patlama yaşandı. Yangında Suriyeli 5 işçi alevlerin arasında kaldı. 4'ü hafif 1'i ağır yaralandı. Hafif yaralılar, ayakta tedavi edildi. Ağır derecede yanıp kendisini çatıya atan işçi ise itfaiye tarafından kurtarılıp hastaneye kaldırıldı.

Mustafa KAYA
Etiketler:
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar