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Seri katile deli gömleği

Arkadaşları Göktuğ Demirarslan ve Elena Radchikova’yı öldürmekle suçlanan hakkında iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi. Avukatı, “Akli dengesi yerinde değil” dedi

Seri katile deli gömleği
İstanbul Pendik'te öğretmen Fatma Kayıkçı'yı öldürmekle suçlanan 'in diğer bir davası da Ankara'da görülüyor. Arkadaşları Göktuğ Demirarslan ve sevgilisi Elena Radchikova'yı öldürdüğü iddiasıyla 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Atalay Filiz hakkında verilecek ceza için savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, Filiz'in tasarlayarak adam öldürme suçu işlediğini belirtti. Cezai ehliyetinin sabit olduğuna işaret etti. İki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi. Sanık avukatı Merve Uçanok ise "Atalay Filiz'in cezai ehliyetine etki edecek nitelikte deliller var. Filiz'in küçük yaştan itibaren normal olmayan davranışlar sergilediği öğrenilmiştir. Bunun ciddi anlamda incelemesi, gerçeği ortaya koyacak. Adli Tıp'ın delileliri dikkatlice incelemeden ve sadece tek bir muayene ile sanığın cezai sorumluluğunun tam olduğunu söylemesi, bizce adil değil. Bu yönde delillerimizle birlikte Yargıtay ve AİHM kararlarını da dikkate alarak önümüzdeki celse taleplerimiz olacak" dedi. Son kararın Mart ayındaki duruşmada verileceği belirtildi.
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