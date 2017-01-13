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‘Sefer duası’ kaldırıldı

‘Sefer duası’ kaldırıldı
Türk Hava Yolları (), S. Arabistan'ın isteği üzerine hac seferlerinde kalkış öncesinde okutulan sefer duası, okutuyordu. İstek üzerine bir haftadır Hartum, Cezayir, Dubai, Pakistan gibi uçuş noktalarında da bu dua okutulmaya başlandı. Ancak bazı yolcular uygulamaya tepki gösterdi. Bu yüzden dün yayınlanan talimatla dua okunmasına son verildi.
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