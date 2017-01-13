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Seçmen 'na güvenmiyor

ORC'nin yaptığı ankette dikkat çeken bir diğer konu ise muhalefet liderlerine güvendi. 36 ilde 2 bin 340 kişiyle yapılan ankette sçmenin yüzde 58'i 'yi güvenilir bulurken, ise yüzde 20'de kaldı.

Seçmen Kılıçdaroğluna güvenmiyor

ORC Araştırma şirketi "tüm seçmenlere" muhalefet liderlerine olan güveni sordu.

BAHÇELİ'YE GÜVEN YÜZDE 58
36 ilde 10-11Ocak tarihleri arasında toplam 2340 kişi ile ''CATI-Bilgisayar Destekli Telefon Görüşmesi'' yöntemiyle gerçekleştirilen araştırmaya göre seçmenlerin yüzde 58'i MHP Genel Bakanı Devlet 'ye güveniyor.

KILIÇDAROĞLU'NA GÜVEN YÜZDE 20
CHP Genel Başkanı Kemal 'nda ise durum tam tersi. Çünkü seçmenlerin yüzde 79,2'si Kılıçdaroğlu'na güvenmiyor.
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  • 13 Ocak 2017, Cuma 13:13
YORUMLAR 13 yorum yapıldı

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EMRE EMRE

SONUNA KADAR R.T.E

Aynı Görüşte misiniz?
evet3
hayır0
cevapla 13.01.2017 19:30
hakan hakan

kemal kılıçdaroğluna kardeşi bile güvenmiyor biz niye güvenelim

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 13.01.2017 19:30
temel temel

chp de ben kimseye asla guvenmem cikar icin hainlik bile yaparlar telikeli bir parti ve musliman dusmanligini ekle yanina uzak dur

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 13.01.2017 18:41
ihpus2922 ihpus2922

20 kuruşluk siyaset yapmıyor LAĞIM siyaseti yapıyor.Yalan ve Gaf ve inkar .Bu % 20 verenlerede şunu derim '' birbirine kuşlar birlikte uçar''

Aynı Görüşte misiniz?
evet8
hayır1
cevapla 13.01.2017 17:26
hizipsavar hizipsavar

merak ettim o % yirmi nerde yaşıyor. sakın mars demeyin o kadar uzak değil onlar bile biliyor keMAlimi

Aynı Görüşte misiniz?
evet9
hayır0
cevapla 13.01.2017 17:08
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