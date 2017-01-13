ORC Araştırma şirketi "tüm seçmenlere" muhalefet liderlerine olan güveni sordu.
BAHÇELİ'YE GÜVEN YÜZDE 58
36 ilde 10-11Ocak tarihleri arasında toplam 2340 kişi ile ''CATI-Bilgisayar Destekli Telefon Görüşmesi'' yöntemiyle gerçekleştirilen araştırmaya göre seçmenlerin yüzde 58'i MHP Genel Bakanı Devlet Bahçeli'ye güveniyor.
KILIÇDAROĞLU'NA GÜVEN YÜZDE 20
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nda ise durum tam tersi. Çünkü seçmenlerin yüzde 79,2'si Kılıçdaroğlu'na güvenmiyor.
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SONUNA KADAR R.T.E
kemal kılıçdaroğluna kardeşi bile güvenmiyor biz niye güvenelim
chp de ben kimseye asla guvenmem cikar icin hainlik bile yaparlar telikeli bir parti ve musliman dusmanligini ekle yanina uzak dur
20 kuruşluk siyaset yapmıyor LAĞIM siyaseti yapıyor.Yalan ve Gaf ve inkar .Bu % 20 verenlerede şunu derim '' birbirine kuşlar birlikte uçar''
merak ettim o % yirmi nerde yaşıyor. sakın mars demeyin o kadar uzak değil onlar bile biliyor keMAlimi
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