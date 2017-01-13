Saç saça kavga!

İzmit'te dün kavgaya tutuşan iki kadın birbirlerini saçlarından tutarak kavga etti. Kavga sırasında hakaretler havada uçuştu. Çıkan arbedeyi bazı vatandaşlar izlerken, bazıları ise müdahalede bulundu. Olay yerine giden İzmit Belediyesi Zabıta ekipleri birbirlerinin saçlarını sıkıca tutan kadınları güçlükle ayırdı. Çevredekilerin sakinleştirmeye çalıştığı kadın kavga ettiği kişiye yeniden saldırmaya çalışırken, hakaretler etmeye devam etti. İkili daha sonra bölgeden ayrıldı.