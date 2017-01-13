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Rumların teklifine 'den itiraz

Cumhurbaşkanı Akıncı, Rum tarafının harita teklifini kabul etmedi.

Rumların teklifine KKTCden itiraz
Cumhurbaşkanı , Rum tarafının harita teklifini kabul etmedi. Akıncı, itirazını yazılı olarak BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e iletti.
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