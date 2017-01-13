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Polisiye film!

Akrabasını, kız meselesi yüzünden kurşunlayan Altan Bayloz, polisten kaçamadı. O anlar film sahnelerini aratmadı

Polisiye film!
Bursa'da önceki gün 25 yaşındaki Altan Bayloz, arkadaşları ile birlikte otomobili ile giderken, yolda gördüğü akrabası Şahan İliçki'ye 5 el ateş etti. Kız meselesi yüzünden meydana geldiği belirtilen olayda kurşunlardan biri sırtına isabet eden İlikçi, kanlar içinde yere yığıldı. Silah seslerini duyan çevredekiler ise büyük panik yaşadı. Durum polise bildirildi. Hemen harekete geçen ekipler, silahlı saldırganın aracının peşine düştü. Bir süre sonra önünü kesti. Şüpheliyi yere yatırarak kelepçeledi ve arkadaşları ile birlikte gözaltına aldı. Durumu ağır olan İlikçi ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayati tehlikesinin ise bulunduğu belirtildi.
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