Miyavlıyor

Dünyada 50 bin kişide bir gorulen kedi miyavlaması sendromu Eskişehir'de dunyaya gelen Zeynep'in cilesi oldu. 5 aylık bebeğin ailesi, tedavisi bilinmeyen hastalık karşısında caresiz kaldı. Fabrika işcisi baba Mehmet Erdoğan (33), bebeklerinin anne karnındayken yapılan uclu tarama testinde el ve ayak parmaklarının buyuk olduğunu oğrendiklerini belirterek, doktorların bu durumu soya cekim olarak adlandırdıklarını soyledi. Zeynep bebeğe son olarak Eskişehir Osmangazi Universitesi (ESOGU) Tıp Fakultesi Hastanesi'nde tedavi yolu aradıklarını aktaran Erdoğan, şoyle konuştu: Zeynep'in 2 aylıkken kalbinde buyuk bir delik olduğunu oğrendiğimizde yıkıldık. Tedavisi esnasında ağlayınca sesi duyan doktorumuz oradaki bir başka doktor arkadaşı odaya cağırdı. Gelen doktor da genetik uzmanıymış. Yaptıkları araştırmalar neticesinde Zeynep'e 'kedi miyavlaması sendromu' teşhisi kondu. Kızının yemek ve uyku duzeni bozukluğu yaşadığını, ağlarken de kedi gibi ses cıkardığını soyleyen anne Ezgi Erdoğan (28) da "Turkiye'de ulaşabildiğimiz 14 aile daha var bu acıyı çeken. İki yaşında sağlıklı bir oğlum var fakat Zeynep içimizi yakıyor. Hastalığın Sağlık Bakanlığı'nda henuz bir adı yok. Bu yuzden de rapor alamıyoruz" diyerek yardım istedi.



TEDAVİSİ ZOR

Tıbbi Genetik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Coşkun Yararda, "Bu hastalarda zeka geriliği, uyku problemleri, beslenme sorunları, yuvarlak yuz, birbirinden uzak yerleşimli gozler, şaşılık gibi durumlar gozlenmektedir. Fizik tedavi ve rehabilitasyona ihtiyacları var. Hastalığı tamamen iyileştirebilecek bilinen bir tedavisi yok. Aileyi zor bir surec bekliyor" dedi.