Miyavlıyor

Dünyada 50 bin kişide bir gorulen kedi miyavlaması sendromu Eskişehir'de dunyaya gelen Zeynep'in cilesi oldu. 5 aylık bebeğin ailesi, tedavisi bilinmeyen hastalık karşısında caresiz kaldı. Fabrika işcisi baba Mehmet Erdoğan (33), bebeklerinin anne karnındayken yapılan uclu tarama testinde el ve ayak parmaklarının buyuk olduğunu oğrendiklerini belirterek, doktorların bu durumu soya cekim olarak adlandırdıklarını soyledi. Zeynep bebeğe son olarak Eskişehir Osmangazi Universitesi (ESOGU) Tıp Fakultesi Hastanesi'nde tedavi yolu aradıklarını aktaran Erdoğan, şoyle konuştu: Zeynep'in 2 aylıkken kalbinde buyuk bir delik olduğunu oğrendiğimizde yıkıldık. Tedavisi esnasında ağlayınca sesi duyan doktorumuz oradaki bir başka doktor arkadaşı odaya cağırdı. Gelen doktorda genetik uzmanıymış. Yaptıklarıaraştırmalar neticesinde Zeynep'e'kedi miyavlaması sendromu' teşhisi kondu. Kızının yemek ve uyku duzeni bozukluğu yaşadığını, ağlarken de kedi gibi ses cıkardığını soyleyen anne Ezgi Erdoğan (28) da "Turkiye'de ulaşabildiğimiz 14 aile daha var buacıyı çeken. İki yaşında sağlıklıbir oğlum var fakat Zeynepiçimizi yakıyor. Hastalığın Sağlık Bakanlığı'nda henuz bir adı yok. Bu yuzden de rapor alamıyoruz" diyerek yardım istedi.
TEDAVİSİ ZOR Tıbbi Genetik AnabilimDalı Öğretim Üyesi Doç. Dr.Coşkun Yararda, "Bu hastalardazeka geriliği, uyku problemleri,beslenme sorunları,yuvarlak yuz, birbirinden uzakyerleşimli gozler, şaşılık gibidurumlar gozlenmektedir.Fizik tedavi ve rehabilitasyonaihtiyaclarıvar.Hastalığıtamameniyileştirebilecekbilinenbir tedavisiyok.Aileyizor birsurecbekliyor"dedi.
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