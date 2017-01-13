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Kürsüyü işgal kabul edilemez

Kürsüyü işgal kabul edilemez
İçişleri Bakanı , Türk İdareciler Derneğince, Vali Galip Demirel Vilayetler Evi'nde düzenlenen "İdareciler Günü Kutlama Programı"nda konuştu. Soylu, "Anayasa değişikliğiyle ilgili Meclis'te hiç şık olmayan, hiç demokrasimize yakışmayan bir tablo ile karşı karşıya kaldık. Her türlü sözü söyleyebilirsiniz, her türlü eleştiriyi de ortaya koyabilirsiniz, bu yapılmıyor değil. Şiddet kabul edilemez. Kürsü işgal etmek, 'Biz buradan çıkmayız' demek, demokrasiye, hukuk devletine ve içinde bulunulan TBMM çatısına yapılabilecek en büyük yanlıştır" dedi.
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