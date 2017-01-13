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Kimse yutmaz

Kimse yutmaz

Terör örgütlerini kuran ve farklı isimlerle birçok ülkeyi dizayn etmeye zalışan ABD, artık iyice köşeye sıkıştı. Bunlara son örnek Suriye'deki terör örgütü konusunda yaşandı. Terör örgütü PYD ve YPG'nin de içinde bulunduğu Demokratik Suriye Güçleri'nin (DSG) PKK ile ilgisi olmadığı yalanını söylediği açıklamasını ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) twitter hesabından paylaştı. DSG'nin açıklamasının ekran görüntüsünü kullanan CENTCOM, açıklamanın üstüne de "DSG, PKK ile herhangi bir bağının veya ilişkisinin olmadığını onaylıyor" ifadelerine yer verdi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü , twitter üzerinden tepki gösterdi. Kalın, twitter mesajında, "Bu bir şaka mı, yoksa CENTCOM aklını mı kaybetti? Kimsenin buna inanacağını düşünüyor musunuz? ABD, terör grubunu meşrulaştırmaya çalışmayı bırakmalı" dedi.
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