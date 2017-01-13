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a saldırı hazırlığındaki tutuklandı

'da başkan vekillerine saldırı hazırlığı yaptığı belirlenen terör örgütü mensubu bir kişi ile ona yardım eden ev sahibi tutuklandı.

Kayyuma saldırı hazırlığındaki terörist tutuklandı

İçişleri Başkanlığı tarafından Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında görevlendirilen başkan vekillerine saldırı hazırlığı yaptığı belirlenen terör örgütü mensubu bir kişi ile ona yardım eden ev sahibi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 155 Polis İmdat Hattı'na gelen "20 yaşlarında ismi A.Y olan şahıs Bismil'den gelmiş. Terör örgütü elemanıdır, a saldırı için gelmiş" ihbarı üzerine belirtilen adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, "Çekdar Farkın" kod adlı PKK'lı A.Y. ile evinde kaldığı H.Ç. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından mahkemeye sevk edilen A.Y. ile H.Ç tutuklandı.

Öte yandan yakalanan teröristin daha önce Bingöl kırsalındaki operasyonlarda ele geçirilen dokümanlarda adının bulunduğu belirtildi.
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  • 13 Ocak 2017, Cuma 22:43
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