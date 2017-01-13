Kayıp gelin!

İzmir Bergama'da 10 Nisan 2015 günü FatmaOdabaş (27), evden çıktı. Kendisinden bir daha da haber alınamadı. Eşi Veysel Odabaş'ta, hemen jandarmayı aradı. Ancak kadın iki yıldır bulunamadı. Aile perişan oldu. Kayınvalide Sarıgül Odabaş (46), "3 kişi evimize zeytinyağı satın almak için geldi. Satın alıp parasını gelinime verdi. Ben de gelinime 'Az para aldın kızım normalde bir bidon zeytinyağı bin TL'ye satıyoruz' dedim. Gelinim de 'anne ne bileyim haberim yoktu bu parayı verdiler' dedi. Sonra uyuduk. Gece gitmiş,Fatma'yı o gün beri görmedim.Gelinimin bir an önce bulunması içinyetkilerden yardım bekliyoruz" dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.