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KANpanya!

Türkiye’de kan stokları alarm verdi. “meydan okuyorum” ve “bağışçıya bir gün izin, bir maç bileti” kampanyası düzenledi

KANpanya!
Kan stoklarının en az 40 bin ünite olması gerekirken, bu oran son aylarda 20 binin altına düştü. Bunun üzerine Kızılay yetkilileri harekete geçti. Genel Başkan Kerem Kınık, Twitter üzerinden gençlere "kan bağışlayın" çağrısı yaptı. Bunun üzerine gençler, toplu kan verme yarışına girdi. Ünlü isimler de kampanyaya destek verdi. Şarkıcı Niran Ünsal'ın, 'ın kampanyasına dikkati çekmek için kan bağışladıktan sonra video yayınlayarak şarkıcı Cengiz Kurtoğlu ve Doğuş'a meydan okuduğu görüldü. Meydan okumanın da ayrıntıları anlatıldı: En yakın kan merkezine gidilir ve gerçekleştirilir. Kan bağışlama esnasında video kaydedilir. Videoda 3 kişiye aşağıdaki replik okunarak meydan okunur. Genel Başkan Kınık, başka bir takım projeler daha yürütüldüğünü ifade etti. "Özellikle özel sektörde ya da kamuda çalışan kan bağışçılarımızın, bağış yaptıkları gün izinli sayılmalarıyla ilgili girişimlerimiz var. Bunları Çalışma Bakanlığımız'la ve ilgili bürokratik kademelerle temas halinde görüşüyoruz. Bağışçılara mesela maç bileti, toplu taşımalarda veya bazı sosyal alanlarda öncelik verilmesi için çalışmalar yürütüyoruz" dedi.
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