Kan stoklarının en az 40 bin ünite olması gerekirken, bu oran son aylarda 20 binin altına düştü. Bunun üzerine Kızılayyetkilileri harekete geçti. Genel Başkan Kerem Kınık, Twitter üzerinden gençlere "kan bağışlayın" çağrısı yaptı. Bunun üzerine gençler, toplu kan verme yarışına girdi. Ünlü isimler de kampanyaya destek verdi. Şarkıcı Niran Ünsal'ın, Kızılay'ın kampanyasına dikkati çekmek için kan bağışladıktan sonra video yayınlayarak şarkıcı Cengiz Kurtoğlu veDoğuş'a meydan okuduğu görüldü. Meydan okumanın da ayrıntıları anlatıldı: En yakın kan merkezine gidilir ve kan bağışı gerçekleştirilir. Kan bağışlama esnasında video kaydedilir. Videoda 3 kişiye aşağıdaki replik okunarak meydan okunur. Genel Başkan Kınık, başka bir takım projeler daha yürütüldüğünü ifade etti. "Özellikle özelsektörde ya da kamudaçalışan kan bağışçılarımızın,bağış yaptıkları günizinli sayılmalarıyla ilgiligirişimlerimiz var. Bunları Çalışma Bakanlığımız'la ve ilgili bürokratik kademelerle temas halinde görüşüyoruz. Bağışçılara mesela maçbileti, toplu taşımalarda veya bazı sosyal alanlarda öncelik verilmesi için çalışmalar yürütüyoruz" dedi.
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