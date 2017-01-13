Kalp aranıyor

Bursa'da yaşayan Abdurrehim Erat'a (29) lenfoma ve kalp yetmezliği teşhisi konuldu. Uludağ ve Ege Üniversitesi, genç adama yüzde yüz çalışamaz raporu verdi. Raporla malulen emekli olmak için SGK'ya başvuran aile "Yüzde altmışın altında engellidir. Çalışabilir" şeklinde yanıt alınca şoke oldu. Erat'ın ağabeyi Halis Erat, "Kalp nakli olmazsa ölecek. Yardım bekliyoruz" dedi.