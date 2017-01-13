Yol Durumu
  1. Van Gölü’nde Rus gemisi bulundu
  2. Dayak faturası

Kalp aranıyor

Kalp aranıyor
Bursa'da yaşayan Abdurrehim Erat'a (29) lenfoma ve kalp yetmezliği teşhisi konuldu. Uludağ ve Ege Üniversitesi, genç adama yüzde yüz çalışamaz raporu verdi. Raporla malulen emekli olmak için SGK'ya başvuran aile "Yüzde altmışın altında engellidir. Çalışabilir" şeklinde yanıt alınca şoke oldu. Erat'ın ağabeyi Halis Erat, "Kalp nakli olmazsa ölecek. Yardım bekliyoruz" dedi.
Etiketler: ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar