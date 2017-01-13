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'da "" uygulaması

Emniyet Müdürlüğü tarafından, 5 bin polisin katılımıyla il genelinde "" asayiş uygulaması yapılıyor.

İstanbulda Yeditepe Huzur uygulaması

İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan koordinesinde "" adıyla yürütülen uygulama, 39 ilçede akşam saatlerinde başladı.

"Sabit uygulama" ve "umuma açık yerler uygulaması" şeklinde iki aşamalı olarak yapılan denetimlere katılan polisler, aranan şahıslar, silah ve bıçak taşıyanlarla uyuşturucu satıcıları başta olmak üzere şüpheliler üzerinde çalışıyor.

Asayiş, narkotik, mali, terör, organize, kaçakçılık, özel harekat, çevik kuvvet ve trafik ekiplerinin de yer aldığı 5 bin polisin katılımıyla gerçekleştirilen uygulamada, şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolleri de yapılıyor. Uygulamaya deniz polisi de katılıyor.

Trafik kontrollerinin de yapıldığı uygulamaya, polis helikopteri havadan destek veriyor.

Bu kapsamda, Kadıköy İskelesi'nde şehir hatları vapurlarını kullanan kişilerin GBT sorgulamaları yapıldı, çantaları ve valizleri kontrol edildi.

Uygulama esnasında, il emniyet müdür yardımcıları ile ilçe müdürleri de uygulama noktalarını ziyaret edip, çalışmaları ve alınan önlemleri denetledi.
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  • 13 Ocak 2017, Cuma 22:46
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