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İhraç edilen 'cülere zorunluluğu

Milli Savunma Bakanı Işık, " soruşturmaları sebebiyle emniyet teşkilatımızdan ihraç edilenlerin yapma zorunluluğu var, bu bir mecburiyet." dedi. Işık söz konusu FETÖ'cülerin gözetim altında geri hizmette kullanılacağını, silahsız ve mühimmatsız olarak nöbet tutacağını belirtti.

İhraç edilen FETÖcülere askerlik zorunluluğu

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, " soruşturmaları sebebiyle emniyet teşkilatımızdan ihraç edilenlerin yapma zorunluluğu var, bu bir mecburiyet. Öncelikle sayı olarak şu anda emniyetin bize ilk etapta gönderdiği sayı bin 590 ancak çalışmalar devam ediyor. Tespitler yapıldıkça askerlik görevini ifa etmesi için bu isimler bize gönderilecek ve biz de bu isimleri askere almak için gerekli çalışmaları yürüteceğiz." dedi.

GERİ HİZMETTE GÖREVLENDİRİLECEKLER
Işık, 'Bunlar bir terör örgütü mensubu olduğu için ihraç edildi, bunlar nasıl askerlik yapacak' sorusu da son derece önemli bir soru. Nasıl askerlik yapacakları konusunda Türk Silahlı Kuvvetlerinin aslında geçmişe dayanan ciddi bir birikimi var. Yani kamuoyunun eskiden 'sakıncalı piyade' diye bildiği, aslında askerlik yapması noktasında birtakım sıkıntıların olduğu isimlerle ilgili bir geri hizmet ve idari faaliyetlerde bunlar daha çok görevlendirilecek. Silahsız ve mühimmatsız nöbetlerde bulunacaklar. Ayrıca gözetim ve kontrol altında askerlik hizmetlerini ifa edecekler." diye konuştu.

Türkiye ve Rusya arasındaki Suriye mutabakatına ilişkin Bakan Işık, "Şu anda Rusya Federasyonu ile yapılan mutabakat koordinasyon içeriyor, bu koordinasyon çerçevesinde Suriye'de, Türkiye ile rejimin veya Rusya'nın hava unsurlarının karşı karşıya gelmemesi için gerekli koordinasyon sağlandı." dedi.
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  • 13 Ocak 2017, Cuma 15:11
YORUMLAR 8 yorum yapıldı

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gurbetci gurbetci

Bunlar vatan haini askere alinmasin, baska hizmet yapsinlar, bunlarin ne yapacagi belli olmaz. Allah korusun Turk ordusunu

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evet1
hayır0
cevapla 13.01.2017 18:43
eli eli

teroristlerle savasirkken yyem olarak onden gondermek lazim. nede olsa birbirlerini tanirlar

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evet3
hayır0
cevapla 13.01.2017 17:43
vural vural

Vatana ihanet eden ruhunu şeytana satandan bu ülkeye asker olurmu

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evet5
hayır0
cevapla 13.01.2017 17:12
Selim Selim

Niye plan proje uretip vakit kaybi yapiyorsununz bunlar icin,DAES e karsi koyun silahsiz olarak en on safa cizin boylece elinizi kirletmeden kurtulmus olursunuz,bunnlarda su omru hayatinda bir ise yaramis olurlar.

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evet10
hayır0
cevapla 13.01.2017 16:17
kenan kenan

iyi de bu fetocular neden tutuklanmıyor madem terörist dediniz. önce cezasını çeksin içerden çıktığında askerliğini yapsın

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evet5
hayır1
cevapla 13.01.2017 16:17
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