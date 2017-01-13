Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, "FETÖ soruşturmaları sebebiyle emniyet teşkilatımızdan ihraç edilenlerin askerlik yapma zorunluluğu var, bu bir mecburiyet. Öncelikle sayı olarak şu anda emniyetin bize ilk etapta gönderdiği sayı bin 590 ancak çalışmalar devam ediyor. Tespitler yapıldıkça askerlik görevini ifa etmesi için bu isimler bize gönderilecek ve biz de bu isimleri askere almak için gerekli çalışmaları yürüteceğiz." dedi.
GERİ HİZMETTE GÖREVLENDİRİLECEKLER
Işık, 'Bunlar bir terör örgütü mensubu olduğu için ihraç edildi, bunlar nasıl askerlik yapacak' sorusu da son derece önemli bir soru. Nasıl askerlik yapacakları konusunda Türk Silahlı Kuvvetlerinin aslında geçmişe dayanan ciddi bir birikimi var. Yani kamuoyunun eskiden 'sakıncalı piyade' diye bildiği, aslında askerlik yapması noktasında birtakım sıkıntıların olduğu isimlerle ilgili bir geri hizmet ve idari faaliyetlerde bunlar daha çok görevlendirilecek. Silahsız ve mühimmatsız nöbetlerde bulunacaklar. Ayrıca gözetim ve kontrol altında askerlik hizmetlerini ifa edecekler." diye konuştu.
Türkiye ve Rusya arasındaki Suriye mutabakatına ilişkin Bakan Işık, "Şu anda Rusya Federasyonu ile yapılan mutabakat koordinasyon içeriyor, bu koordinasyon çerçevesinde Suriye'de, Türkiye ile rejimin veya Rusya'nın hava unsurlarının karşı karşıya gelmemesi için gerekli koordinasyon sağlandı." dedi.
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Bunlar vatan haini askere alinmasin, baska hizmet yapsinlar, bunlarin ne yapacagi belli olmaz. Allah korusun Turk ordusunu
teroristlerle savasirkken yyem olarak onden gondermek lazim. nede olsa birbirlerini tanirlar
Vatana ihanet eden ruhunu şeytana satandan bu ülkeye asker olurmu
Niye plan proje uretip vakit kaybi yapiyorsununz bunlar icin,DAES e karsi koyun silahsiz olarak en on safa cizin boylece elinizi kirletmeden kurtulmus olursunuz,bunnlarda su omru hayatinda bir ise yaramis olurlar.
iyi de bu fetocular neden tutuklanmıyor madem terörist dediniz. önce cezasını çeksin içerden çıktığında askerliğini yapsın
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