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İhmal öldürdü

İhmal öldürdü
Zonguldak'ta 12 yaşındaki Yılmaz Yavuz'un hastanede ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. Olay, geçen yıl 5 Mart'ta yaşandı. Yılmaz, yüksek ateş şikayetiyle Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada Yılmaz'a serum tedavisi uygulandı. Daha sonra evine gönderilen Yılmaz, 15 dakika sonra evinde tekrar fenalaştı. Yine aynı hastaneye kaldırılan küçük çocuk, kurtarılamadı. Baba Turgay Yavuz, oğlunun ölümünde hastanenin ihmali olduğunu söyleyerek soluğu savcılıkta aldı. Babanın şikayeti üzerine hastane hakkında soruşturma başlatıldı. Turgay Yavuz, "Bu işin peşini bırakmayacağız. Gerekenin yapılmasını istiyorum. Benim çocuğum öldü ama başka çocuklar ölmesin. Ben bunun için mücadele ediyorum. İnşallah soruşturma tamamlanır ve sorumlular hakkında dava açılır" ifadelerini kullandı.
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