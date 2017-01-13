İhmal öldürdü

Zonguldak'ta 12 yaşındaki YılmazYavuz'un hastanede ölümüyle ilgili soruşturmabaşlatıldı. Olay, geçen yıl 5 Mart'ta yaşandı.Yılmaz, yüksek ateş şikayetiyle Bülent EcevitÜniversitesi Sağlık Uygulama ve AraştırmaHastanesi'ne kaldırıldı. Burada Yılmaz'aserum tedavisi uygulandı. Daha sonraevine gönderilen Yılmaz, 15 dakika sonraevinde tekrar fenalaştı. Yine aynı hastaneyekaldırılan küçük çocuk, kurtarılamadı. BabaTurgay Yavuz, oğlunun ölümünde hastaneninihmali olduğunu söyleyerek soluğu savcılıktaaldı. Babanın şikayeti üzerine hastane hakkındasoruşturma başlatıldı. Turgay Yavuz, "Buişin peşini bırakmayacağız. Gerekeninyapılmasını istiyorum. Benim çocuğumöldü ama başka çocuklar ölmesin. Benbunun için mücadele ediyorum. İnşallahsoruşturma tamamlanır ve sorumlularhakkında dava açılır" ifadelerini kullandı.
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