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Diyarbakır milletvekili 4 yıl 8 ay 7 gün na çarptırıldı.

HDPli o vekile 4 yıl hapis cezası verildi

Diyarbakır Milletvekili , "Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek suretiyle örgüt üyesi olmak" suçundan 4 yıl 8 ay na çarptırıldı.

Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, HDP Diyarbakır Milletvekili Aydoğan tutuklu bulunduğu Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Cumhuriyet Savcısı esas hakkında hazırladığı mütalaasında Aydoğan'ın cezalandırılması yönünde görüşünü bildirdi.

Üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyen Aydoğan, PKK'lı teröristlerin cenaze törenlerine katıldığı iddialarına ilişkin savunmasında, "Ben bir milletvekiliyim. Partimizin genel kurulu tarafından alınan kararlar doğrultusunda hareket etmek zorundayım." ifadelerini kullandı.

Avukatların savunmalarının ardından mahkeme, Aydoğan'a "Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek suretiyle örgüt üyesi olmak" suçundan oy çokluğuyla 4 yıl 8 ay 7 gün hapis cezası verdi.

Duruşmada bir hakim ise Aydoğan'ın TCK 220/6 maddesi gereğince verilen hapis cezasında beraat etmesi gerektiğini belirterek, çoğunluğun görüşüne katılmayarak muhalefet şerhi koydu.
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  • 13 Ocak 2017, Cuma 13:53
YORUMLAR 11 yorum yapıldı

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veysiosal veysiosal

oh-oldu-sizi-gidi-nankürler-devlet-ve-halk-düşmanları

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evet2
hayır0
cevapla 13.01.2017 18:41
hizipsavar hizipsavar

şimdi içerde ağlarsınız biz nerde yanlış yaptık diye doğuda bu kadar dinsiz nasıl çıkar. ama bunlar kürt değil ki öz be öz ermeni kırması

Aynı Görüşte misiniz?
evet5
hayır0
cevapla 13.01.2017 17:09
ADALET ADALET

Vatan hainliğin cezası idam olmalı 3 yıl 4 yıl alıp 2 ay sonra salınıverir bu tür hainler.Adalet nerde acaba.Bu ülkede baklava çalana 7 yıl hapis var ama adam ölüdrene pkk lıya 4 yıl bumu adaletjQuery1110011193660454129661_1484314671930?

Aynı Görüşte misiniz?
evet6
hayır0
cevapla 13.01.2017 16:39
OSMANLI TORUNU OSMANLI TORUNU

O 4 YIL CEZAYI 4 AY YATAR ÇIKAR.VATAN HAİNLİĞİ BU KADAR UCUZ

Aynı Görüşte misiniz?
evet7
hayır0
cevapla 13.01.2017 16:35
Hakan Hakan

Milletimizin düşmanlarıyla bir olup vatanımızı ve milletimizi bölüp parçalayıp yok etmek isteyen terörü öven teröre yardım ve yataklık edenlere ve insanlarımızı şehit edenlere verilen cezalar yeni anayasada değiştirilmeli idam verilmelidir.

Aynı Görüşte misiniz?
evet6
hayır0
cevapla 13.01.2017 15:54
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