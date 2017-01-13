HDP Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan, "Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek suretiyle örgüt üyesi olmak" suçundan 4 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, HDP Diyarbakır Milletvekili Aydoğan tutuklu bulunduğu Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.
Cumhuriyet Savcısı esas hakkında hazırladığı mütalaasında Aydoğan'ın cezalandırılması yönünde görüşünü bildirdi.
Üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyen Aydoğan, PKK'lı teröristlerin cenaze törenlerine katıldığı iddialarına ilişkin savunmasında, "Ben bir milletvekiliyim. Partimizin genel kurulu tarafından alınan kararlar doğrultusunda hareket etmek zorundayım." ifadelerini kullandı.
Avukatların savunmalarının ardından mahkeme, Aydoğan'a "Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek suretiyle örgüt üyesi olmak" suçundan oy çokluğuyla 4 yıl 8 ay 7 gün hapis cezası verdi.
Duruşmada bir hakim ise Aydoğan'ın TCK 220/6 maddesi gereğince verilen hapis cezasında beraat etmesi gerektiğini belirterek, çoğunluğun görüşüne katılmayarak muhalefet şerhi koydu.
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oh-oldu-sizi-gidi-nankürler-devlet-ve-halk-düşmanları
şimdi içerde ağlarsınız biz nerde yanlış yaptık diye doğuda bu kadar dinsiz nasıl çıkar. ama bunlar kürt değil ki öz be öz ermeni kırması
Vatan hainliğin cezası idam olmalı 3 yıl 4 yıl alıp 2 ay sonra salınıverir bu tür hainler.Adalet nerde acaba.Bu ülkede baklava çalana 7 yıl hapis var ama adam ölüdrene pkk lıya 4 yıl bumu adaletjQuery1110011193660454129661_1484314671930?
O 4 YIL CEZAYI 4 AY YATAR ÇIKAR.VATAN HAİNLİĞİ BU KADAR UCUZ
Milletimizin düşmanlarıyla bir olup vatanımızı ve milletimizi bölüp parçalayıp yok etmek isteyen terörü öven teröre yardım ve yataklık edenlere ve insanlarımızı şehit edenlere verilen cezalar yeni anayasada değiştirilmeli idam verilmelidir.
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