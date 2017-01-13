Görev şehidi

Mersin Tarsus'taki bir gecekonduda Özel Harekat polislerinin gözetiminde yapılan kazılar, yaklaşık 2 aydır sonlanmadı. Kazının 2012'de tarihi eser kaçakçılığı şebekelerini araştırırken öldürülen polis Mithat Erdal cinayeti ile ilgili olabileceği iddiası ağırlık kazandı. 4 yıl önce tarihi eser kaçakçılığı şebekesini araştırmak için görevlendirilen Erdal, görev icabı çetenin içine sızdı. Bu sırada önemli bilgilere ulaşan Erdal, esrarengiz bir şekilde kurşunlandı. "Silahla şaka yaparken öldürüldüğü" ileri sürülen Erdal'ın cinayet sanığı Hüseyin Yasak ise 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Dosya da kapatıldı. Eşinin, o dönem Tarsus Emniyet Müdürü olan ve FETÖ'den tutuklanan Yaşar Aksoy tarafından görevlendirildiğini söyleyen 2 çocuk annesi Sibel Erdal ise eşinin kimliği ortaya çıkınca çete tarafından infaz edildiğini anlattı. Define soruşturmasının bugün bir evde sürdürülen esrarengiz kazıyla bağlantılı olduğunu da sözlerine ekleyen Erdal, şunları aktardı: "Eşim, şakalaşırken vurulduğu kayıtlara geçince şehit sayılmadı. Eşim, define avcılarının içine 'görevli' olarak sızmıştı, kimliği deşifre olunca infaz edildi. Eşime şehitlik hakkının teslim edilmesini istiyoruz."