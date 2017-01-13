Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan bazı şüphelilerin kullandığı telefonlar, İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan özel ekip tarafından teknik incelemeye alındı.
Bazı telefonlarda bulunan Skype görünümlü ikona sahip örgütün şifreli mesajlaşma uygulaması Eagle yazışmalarında, 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından tutuklananların yakınlarını motive etmek için, cezaevindekilerin hayatlarından memnun oldukları, sohbet, muhabbet, tesbihat, yeme içme ve voleybol etkinlikleri yaptığından bahsedilen mesajlara ulaşıldı.
"YANIMA HZ. HATİCE OTURDU"
Örgütün memur hazırlama imamı M.G'nin Eagle üzerinden, 8 Aralık 2016'da "Bunu sosyal medyada yayabildiğimiz kadar yayalım" başlığıyla paylaştığı mesajda şu ifadeler yer aldı:
"Eşim cezaevinde 70 gündür tutuklu. Açık görüşte paylaştığı bir hadiseyi nakletmek istiyorum. 8 kişilik bir koğuşta 23 kişi kalıyor. İçeride 8 aydan fazla kalan bacılarımız var. Son bir ayda bir doktor ablamız bunalmış ve sıklıkla ağlıyormuş, bu hafta hastaneye gitmiş. Elleri kelepçeli, morali daha da bozulmuş, döndüğünde eşim ablaya nasıl olduğunu sormuş. Abla, 'Hamdolsun çok iyiyim. Dönüşte araçta yanıma Hz. Hatice annemiz oturdu, cezaevine gidene kadar elimi hiç bırakmadı. Bana 'Kızım niye bu kadar ağlayıp kendini üzüyorsun, Efendimiz ve biz sizinle beraberiz, az kaldı sabır' demiş."
"PEYGAMBER EFENDİMİZ LİSTE VERDİ"
İl Emniyet Müdürlüğünde ifade veren bazı sanıklar, örgütün memur hazırlama imamı M.G'nin, sınavı kazanamayan ve bunun nedenini soran kişiye, "Dün gece Peygamber Efendimizi rüyamda gördüm, bana bir liste verdi, senin ismin yoktu. Dua et bir gün senin de ismini listeye yazsın, benim yapacağım bir şey yok." şeklinde yanıt verdiğini öne sürdü.
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riya olmasın bundanda rabbime sığınırım 12 yaşımdan beri ibadetimi yapmaya gayret gösteririm,aça,fakir fukaraya,yetim,öksüz,dul hakkına riayet ederim,ana babamı üzecem diye ödüm kopar,helal dairesinde yiyip içmeye azami özen gösteririm,komşularımla,akrabalarımla hoş geçinirim evlatlarıma tutarlar tutmazlar hakkı söyler tenbihlerim . ne hz.adem ne hz.süleyman yanıma gelmedi.gelmesinide beklemem.he olur böyle birşeyde olursa ya cindir derim ya melaike.çünkü imanımız böyledir.faydayı yaratan haktealadır.zarar ziyan insanın elleriyle yaptıkları yüzündendir.bu yoldan çıkmışlar 90 lı yıllardan beri rüyalarla insanları kandırıp dururlar yersen.himmetide rüyada toplasanıza.çoğu esnafın yedek avradı vardır.en tuhafı cemaat diyorlar faizle çalışan bankaları var ne tuhaf.acaba kerhane ve meyhaneleride varmı?uyuşturucu zaten ortaya çıktı.eee sonra rüyamda fülanı gördüm görürsün tabi,yalandan kim ölmüş.ama bilmezler rüya görmeden görmüş gibi anlatmak ALLAHA iftiradır ve hesabı ağırdır.
PEH...
neysekki kardinal feto gormemis,,
hayda bayana bakya abtesiz kiblesiz kisilerin yanina neden otursunki bula bula sizlerimi bulmus tovbe tovbe iyiki peygaberimizinde eslik etigini soylememis
Şoföre de yol parası verdi mi acaba, imamlarıyla birlikte cehenneme giden topluluk hangisidir acaba
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