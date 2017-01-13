Evlat savaşı

İstanbul'da bir kızını dünyada nadir görülen NCL (beyincik erimesi) hastalığından kaybeden Kadriye Hacıoğlu, diğer kızı Cemre Nur'un (22) de aynı hastalığa yakalandığını öğrenince yıkıldı. Oksijen tüpü ve solunum cihazına bağlı kızı Cemre Nur'u yaşatabilmek için çırpındı. Hacıoğlu, yurt dışında hastaların beynine verilen enzimin, yüzde 87 oranında başarı sağladığını öğrenince umutlandı. Hacıoğlu, "Amerika ve Avrupa'daki hastalara reçete ile verilmeye başlanacak enzimin Türkiye'de de NCL teşhisi konulan tüm hastalara verilmesini istiyoruz" çağrısı yaptı.