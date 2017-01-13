Evlat savaşı

İstanbul'da bir kızını dünyada nadir görülen NCL (beyincik erimesi) hastalığından kaybeden Kadriye Hacıoğlu, diğer kızı Cemre Nur'un (22) de aynı hastalığa yakalandığını öğrenince yıkıldı. Oksijen tüpü vesolunum cihazına bağlı kızı Cemre Nur'uyaşatabilmek için çırpındı. Hacıoğlu, yurt dışında hastaların beynine verilen enzimin, yüzde 87 oranında başarı sağladığını öğrenince umutlandı. Hacıoğlu, "Amerika veAvrupa'daki hastalara reçete ile verilmeyebaşlanacak enzimin Türkiye'de deNCL teşhisi konulan tüm hastalara verilmesiniistiyoruz" çağrısı yaptı.
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