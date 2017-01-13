Eşsiz acı!

Tekstilci Şengezer, 8 aylık hamile karısına kuzeninin öldüğünü söyleyemedi. Ondan gizli katıldığı cenazede çöken tentenin altında kalarak can verdi. Akrabasının ve kocasının vefatını aynı anda öğrenen Aslı Şengezer ise eşini son yolculuğuna uğurlamaya ambulansla gitti
İstanbul'da kar yağışı etkisini kaybetti, karın neden olduğu tente faciasının izleri ise hafızalardan silinmedi. Gündemi sarsan olay, kar yağışının şiddetlendiği 10 Ocak'ta meydana geldi. Tekstilci Mustafa Ümit Şengezer'in(45) eşi Aslı Şengezer'in (37) kuzeni Yasemin Melek Aydın (57) vefat etti. İşadamı Şengezer ise 8 aylık hamile olduğu için acı haberi eşine söyleyemedi. Eşinden gizli Aydın'ın Ataköy Ömer Duruk Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine gitti. Cenaze namazı sırasında kardan ağırlaşan tente cemaatin üzerine devrildi. Şengezertentenin altında kalarak hayatınıkaybetti. Aslı Şengezer ise kuzeninin vefatı ile eşinin ölüm haberini aynı anda öğrendi. Acı habiri alınca sinir krizi geçiren hamile kadın, geceyi hastanede geçirdi. Dün ise talihsiz işadamı için Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Mustafa Ümit Şengezer'in ailesi, arkadaşları ve çalışanlarının da katıldığı cenaze törerinde yaşananlar tam bir duygu seliydi. Tente faciasında eşini kaybeden 8 aylık hamile Aslı Şengezer, cenazeye ambulansla getirildi. Bitkin bir halde yüzünü kapatarak ambulanstan inen Şengezer, yakınlarının desteğiyle güçlükle yürüyebildi. Eşinintabutuna son kez dokunan genç kadın,kendisi için getirilen sandalyeyeoturmakta zorluk çekti. Eşine son görevini yapan Şengezer'in gözyaşları, herkesi derinden etkiledi. İşadamı Şengezer'in cenazesi Zeytinburnu KozluMezarlığı'nda toprağa verildi.
FELAKETİ YAŞADIK İşadamının hayatını kaybettiği tente faciasını yaşayanlar da cenazeydi. Onlardan biri de Önder Özen'di. Özen, "Cami imamı uyardı. Ancak hoca, namazı 2 dakikada kılabileceğimizi söyledi. Bunun üzerine herkes tentenin altında geldi. Namazı kıldık. 10 adım attıktan sonra felaketi yaşadık" dedi. Olaya ilişkin tutanak, İstanbul Müftülü'nce incelendi. İstanbul Eski Müftüsü Prof. Dr. Rahmi Yaran, "Tentenin açma kapaması çalışmadığı için bu durum belediyeye iletilmiş. Belediye, firma ile görüşmüş,150 bin lira istenince öyle kalmış" dedi.
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