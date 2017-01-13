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'nda artış gerektirecek bir durum yok'

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik na ilişkin açıklama yaptı. Çelik, "Ekmek ve un fiyatlarında artış gerektirecek bir durum yok" dedi.

Ekmeğe zam yok!
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik na ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

Ekmek ve un fiyatlarında artış gerektirecek bir durum yok.

Yeni bir uygulama getiriyoruz. İş yeri açma ruhsatı iş yerlerine veriliyor. Biz bu işyerlerine kayıt belgesi veriyorduk. 1 Ocak itibarıyla kayıt belgesi alabilmeleri için iş yeri açma ve çalışma ruhsatını getirmeleri gerekiyor.
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  • 13 Ocak 2017, Cuma 12:11
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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HALDUN HALDUN

Sayın bakanım , Beyaz ekmek yedikçe acıktıran bir ekmek türü. Buğday ve çavdar tahıllı ekmek 2 2-5 tl gramajı da 350 gram. Beyaz ekmeği yasaklayıp buğday ,tahıllı ve çavdar ekmeğinin fiyatlarını aşağı çektirmenizi rica ederiz. Beyaz ekmek halkımızı zehirliyor. Şeker hastalığı başta olmak üzere pek çok hastalığa sebebiyet veriyor.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 13.01.2017 19:53
Ekmek Ekmek

Vitaminleri mineralleri büyük oranda alınmış olan beyaz ekmek yerine içinden hiç bir vitamin ve mineralleri alınmamış olan doğal tam buğday ekmeğini bütün milletimize gelecek nesillerimize yedirmeliyiz hükümetimiz bu konuda da kolay hastalanmayan sağlıklı nesiller yetiştirmek için çalışmalar yaparsa çok sevineceğiz.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 13.01.2017 18:34
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