Doğan’ın iki yöneticisine yurtdışına çıkış yasağı!

Doğan Holding'in bazı davalarını Fethullahçı Terör Örgütü eliyle beraatle sonuçlandırmak istediği iddiasıyla yürütülen ve holdingin Ankara temsilcisi Barbaros Muratoğlu'nun tutuklandığı soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Söz konusu soruşturma çerçevesinde geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan Doğan Holding üst düzey yöneticilerinden Hukuk Başmüşaviri Avukat Erem Turgut Yücel ile eski yöneticilerinden Yahya Üzdiyen'in emniyetteki işlemleri tamamlandı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sabah saatlerinde İstanbul Adliyesi'ne getirilen Yücel ve Üzdiyen, soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili İsmail Uçar tarafından sorgulandı. İki şüpheli adli kontrol istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği de iki şüpheli haklarında yurtdışı çıkış yasağı kararı vererek serbest bıraktı. Bilindiği gibi söz konusu soruşturma kapsamında Barbaros Muratoğlu tutuklanarak cezaevine gönderilmiş, Doğan Holding Merkez binasındaki avukat Erem Turgut Yücel'in odasında arama yapılmıştı.



SABAH