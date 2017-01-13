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faturası

teknisyeni Betül Al, hasta yakınlarınca dövüldü. Tedavi olmak için gittiği hastanede ise meslektaşları ‘yatak ve muayene’ i istedi. Parayı ödemeyen Al, tedavi edilmeden gönderildi

Dayak faturası
Muğla'da yaşanan olay duyanları şaşkına çevirdi. Yeni yılın ilk gününde servis ekibine, bir kişinin alkol komasına girdiği ihbarı geldi. Sağlık ekipleri verilen adrese gitti. Burada yüksek miktarda alkol alan üniversite öğrencisi İsmail M. (21), ambulansa alındı. Ancak alkollü olan 10 arkadaşı da ambulansa binmek istedi. Yetkililer alkolsüz bir kişinin refakatçi olabileceğini söyledi. Bunu duyunca çılgına dönen alkollü grup, ambulans şoförü Lütfi Değirmenci ve acil tıp teknisyeni Betül Al'ı dövdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Kavgaya müdahale edildi. Dövülen sağlık görevlileri de ambulansla, Fethiye Özel Lokman Hekim Esnaf Hastanesi'ne gitti. Ayakta muayene edilen ve darp raporu alan Lütfi Değirmenci, hastaneden ayrıldı. Ancak hastaneye yatışına karar verilen acil tıp teknisyeni Betül Al'dan, iddiaya göre, 'muayene ve yatak ücreti' adı altında para istendi. İtiraz ederek i ödemeyi kabul etmeyen Al, 'kendi isteğiyle taburcu olduğuna dair' bir belgeyi imzalayıp hastaneden çıktı. Ardından başka bir ambulansla Dalaman Devlet Hastanesi'ne gitti. Burada 4 saat gözlem altına alındıktan sonra taburcu edildi. Evinde bir hafta dinlendikten sonra tekrar görevine başlayan Betül Al, "Ödeme yapmayınca kendi isteğimle çıktığıma dair belge imzalattılar. O anki ruh halimle belgeyi düşünmeden imzaladım şikayetçiyim" diyerek isyan etti. Hastane bu iddiayı reddederken, İl Sağlık Müdürlüğü soruşturma başlattı.
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