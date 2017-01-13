Dayak faturası

Muğla'da yaşanan olay duyanları şaşkına çevirdi. Yeni yılın ilk gününde 112 acil servis ekibine, bir kişinin alkol komasına girdiği ihbarı geldi. Sağlık ekipleri verilen adrese gitti. Burada yüksek miktardaalkol alan üniversiteöğrencisi İsmail M. (21),ambulansa alındı. Ancakalkollü olan 10 arkadaşı daambulansa binmek istedi. Yetkililer alkolsüz bir kişinin refakatçi olabileceğini söyledi. Bunu duyunca çılgına dönenalkollü grup, ambulans şoförüLütfi Değirmenci ve acil tıpteknisyeni Betül Al'ı dövdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Kavgaya müdahale edildi. Dövülen sağlık görevlileri de ambulansla, Fethiye Özel Lokman HekimEsnaf Hastanesi'ne gitti. Ayakta muayene edilen ve darp raporu alan Lütfi Değirmenci, hastaneden ayrıldı. Ancak hastaneye yatışına karar verilen acil tıp teknisyeni Betül Al'dan, iddiaya göre, 'muayene ve yatak ücreti' adı altında para istendi. İtiraz ederek ücreti ödemeyi kabul etmeyen Al, 'kendi isteğiyle taburcuolduğuna dair' bir belgeyi imzalayıp hastaneden çıktı. Ardından başka bir ambulansla Dalaman Devlet Hastanesi'ne gitti. Burada 4 saat gözlem altına alındıktan sonra taburcu edildi. Evinde bir hafta dinlendikten sonra tekrar görevine başlayan Betül Al, "Ödeme yapmayıncakendi isteğimleçıktığıma dair belgeimzalattılar. O ankiruh halimle belgeyidüşünmedenimzaladım şikayetçiyim" diyerek isyan etti. Hastane bu iddiayıreddederken, İlSağlık Müdürlüğüsoruşturmabaşlattı.
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