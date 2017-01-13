Çete savaşları!

İstanbul Gaziosmanpaşa'da dün Volkan Mülayim (37)ve Oğuzhan İşgör (21) yolda yürüdükleri sırada aniden önlerine çıkan maskeli kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Mülayimve İşgör kanlar içerisinde yere yığılırken şüpheliler olay yerinden kaçtı. Vatandaşlar, polis ve sağlık ekiplerini aradı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Volkan Mülayim'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis, kaçan saldırganların peşine düştü. Olayın gerçekleştiği yerde yaşayan vatandaşlar ise saldırının uyuşturucu meselesi yüzünden gerçekleştiğini iddia etti. İsmini vermek istemeyen bir mahalleli, "Bu olay ilk defayaşanmıyor. Uyuşturucuçeteleri arasında uzun zamandırüstünlük savaşı var. Bubölgenin kontrolünü ellerindetutmak amacıyla süreklibirbirleriyle çatışıyorlar" dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.