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Çete savaşları!

Çete savaşları!
İstanbul Gaziosmanpaşa'da dün Volkan Mülayim (37) ve Oğuzhan İşgör (21) yolda yürüdükleri sırada aniden önlerine çıkan maskeli kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Mülayim ve İşgör kanlar içerisinde yere yığılırken şüpheliler olay yerinden kaçtı. Vatandaşlar, polis ve sağlık ekiplerini aradı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Volkan Mülayim'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis, kaçan saldırganların peşine düştü. Olayın gerçekleştiği yerde yaşayan vatandaşlar ise saldırının uyuşturucu meselesi yüzünden gerçekleştiğini iddia etti. İsmini vermek istemeyen bir mahalleli, "Bu olay ilk defa yaşanmıyor. Uyuşturucu çeteleri arasında uzun zamandır üstünlük savaşı var. Bu bölgenin kontrolünü ellerinde tutmak amacıyla sürekli birbirleriyle çatışıyorlar" dedi.

Soner KOÇER
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