Kıbrıs sorununa 'adil ve kalıcı bir çözüm' bulunmasını öngören müzakereler İsviçre'nin Cenevre kentinde yapıldı.
JUNCKER'LE ÇAVUŞOĞLU TARTIŞTI
Toplantının öğen saatlerindeki oturumunda ise Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker arasında tartışma yaşandı.
JUNCKER: "PARA LAZIM OLUNCA BİZİ HATIRLARSINIZ"
Kıbrıs'ın cyprus-mail.com sitesinin haberine göre, Çavuşoğlu'nun AB hakkında 'Türkiye üye değil, Kıbrıs Türkleri de bloğun parçası değil, diğer üyeler de Birliği terk ediyor' dedi. Juncker'da Çavuşoğlu'nun açıklamaları sonrasıdan sinirlenerek mikronunu açtı ve "para lazım olunca bizi hatırlarsınız" diyerek mikrofonunu kapattığı belirtildi.
ÇAVUŞOĞLU: SİZ ÖNCE SÖZÜNÜZÜ TUTUN
Çavuşoğlu, böyle bir şeyin kabul edilemeyeceğini belirterek "bize Suriye için üç milyar avro söz verdiniz ama daha ödemediniz" dedi.
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soygunculara bak hele, siz verdiginizdde 10 kat fazlasini almazsaniz asla bir cent vermezsiniz, ancak gostermelik verirsiniz
helal olsun sayın çavuşoğlu türk halkının cevabını en güzel şekilde vermişsin....
paranız da adaletiniz de sizin olsun yüzünüzü dahi görmek istemiyoruz hele o konuşma diliniz o komleks o üsten bakış üstün ırk anlayışınız sizi insanlık tan çıkarıyor
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