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Bylock kullanan polisler gözaltına alındı!

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nce yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında 'Bylock' kullandığı tespit edilen 6 polis gözaltına alındı.

O polisler gözaltına alındı!

Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmasında 6 polis gözaltına alındı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı iddiasıyla 6 polisi gözaltına aldı.

Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
  • 13 Ocak 2017, Cuma 09:18
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