Bylock kullanan polisler gözaltına alındı!

Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmasında 6 polis gözaltına alındı.
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı iddiasıyla 6 polisi gözaltına aldı.
Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
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