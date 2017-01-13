Büfeyi taradı

Çanakkale'de dün 25 yaşındaki büfe sahibi Sezgin Bozkurt, kendisini ziyarete gelen arkadaşlarıyla bahçede mangal yaktı. Grup yemek yemeye başladı. Bu sırada işyerine giden bir saldırgan, tabancayla içeridekileri yaylım ateşine tuttu. Saldırıda 26 yaşındaki Adem Sema ile 22 yaşındaki Mehmet Kaan Onat öldü. Büfe sahibi Bozkurt ve diğer 3 kişi ise olaydan yara almadan kurtuldu. Haber verilmesi üzerine polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı. Büfenin bahçe kapısının dibinde bir mangal, yanındaki cama, isabet eden mermi deliği ile büfe içinde oturulan bölümde yerdeki kanlar dikkati çekti. Yaşamını yitiren Adem Sema ile Mehmet Kaan Onat'ın cenazeleri, Çanakkale Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Acı haberi alarak morgun önüne giden yakınları ve arkadaşları büyük üzüntü yaşadı. Saldırganın kimliğini araştıran ekipler, yakalanması için çalışma başlattı. Saldırganın büfeye soygun için mi yoksa bir husumet nedeniyle mi geldiğinin de araştırıldığı, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.