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Bosanma bıçağı!

Cani koca, kendisine boşanma davası açan eşini sokak ortasında defalarca bıçakladı. Talihsiz kadın hayatını kaybetti

Bosanma bıçağı!
Erkek terörü bitmedi. Bu kez acı haberi Balıkesir'den geldi. Dün polisi arayan Aygün Y. (38), kendisine boşanma davası açtığı, bir süredir ayrı yaşadığı eşi B.Y.'nin (46) evinin kapısına dayandığını belirtip, yardım istedi. Adrese giden ekipler, öfkeli kocayı bulamayınca, ayrıldı. Ancak aynı apartmandaki erkek kardeşinin evine girdiği ve geceyi burada geçirdiği belirlenen B.Y., eşinin evden çıkmasını bekledi. Sabah önünü kesip barışmak istedi. Olumuz yanıt alınca çılgına döndü. Evden aldığı ekmek bıçağını, iki çocuğunun annesine rastgele saplamaya başladı. Kanlar içinde kalan talihsiz kadın yere yığılırken, B.Y. koşarak kaçtı. Hastaneye kaldırılan talihsiz kadın doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Polis, kaçan cani kocanın yakalanması için çalışma başlattı.
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