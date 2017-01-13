Bosanma bıçağı!

Erkek terörü bitmedi. Bu kezacı haberi Balıkesir'den geldi. Dünpolisi arayan Aygün Y. (38), kendisineboşanma davası açtığı, bir süredir ayrıyaşadığı eşi B.Y.'nin (46) evinin kapısınadayandığını belirtip, yardım istedi. Adresegiden ekipler, öfkeli kocayı bulamayınca,ayrıldı. Ancak aynı apartmandaki erkekkardeşinin evine girdiği ve geceyi buradageçirdiği belirlenen B.Y., eşinin evdençıkmasını bekledi. Sabah önünü kesipbarışmak istedi. Olumuz yanıt alıncaçılgına döndü. Evden aldığı ekmekbıçağını, iki çocuğunun annesinerastgele saplamaya başladı. Kanlariçinde kalan talihsiz kadın yereyığılırken, B.Y. koşarak kaçtı.Hastaneye kaldırılan talihsiz kadındoktorların müdahalelerinerağmen kurtarılamadı.Polis, kaçan cani kocanın yakalanmasıiçin çalışma başlattı.
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