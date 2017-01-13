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Biz Başika’dayız ve çıkmıyoruz

Biz Başika’dayız ve çıkmıyoruz
, TBMM'deki anayasa görüşmeleri sırasında kuliste hem milletvekilleriyle hem de gazetecilerle sohbet etti. Yıldırım, "Türk askerinin Başika'dan çıkmasını isteyen Irak makamları için "Irak'ın kendi iç kamuoyuna yönelik açıklamalar gelebilir. Biz Başika'dayız, askerimiz Irak hükümeti bilgisi dahilinde görevini yapıyor. DEAŞ gitmeden çıkmıyoruz, temizlenene kadar da orada olacağız. Sonrasına bakarız" cevabını verdi. Yıldırım, referandum sonrası AK Parti'nin olağanüstü kongreye gideceğine ilişkin iddialara da değindi: Olağanüstü bir şeyin konuşulmasının anlamı yok. Kongre 2018'de. Olağanüstü şartlar gerektirirse elbet olur. Şimdi öyle bir durum yok...
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