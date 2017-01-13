Biz Başika’dayız ve çıkmıyoruz

Başbakan Binali Yıldırım,TBMM'deki anayasa görüşmeleri sırasındakuliste hem milletvekilleriyle hem degazetecilerle sohbet etti. Yıldırım, "Türkaskerinin Başika'dan çıkmasını isteyenIrak makamları için "Irak'ın kendiiç kamuoyuna yönelik açıklamalargelebilir. Biz Başika'dayız, askerimizIrak hükümeti bilgisi dahilindegörevini yapıyor. DEAŞ gitmedençıkmıyoruz, temizlenene kadar daorada olacağız. Sonrasına bakarız"cevabını verdi. Yıldırım, referandumsonrası AK Parti'nin olağanüstü kongreyegideceğine ilişkin iddialara da değindi:Olağanüstü bir şeyin konuşulmasınınanlamı yok. Kongre 2018'de.Olağanüstü şartlar gerektirirse elbetolur. Şimdi öyle bir durum yok...
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