Biber gazlı soygun

Kocaeli'de dün bir lojistik firmasında çalışan Akın Uzuner, işçilerin ücretlerini ödemek için bankadan 49 bin 650 lira çekti. Para dolu çantayı araca koyarken, bu sırada motosikletle yanına yanaşan 2 kişiden biri bacağına vurdu, diğer kişi ise yüzüne biber gazı sıktı. Paraları alan soyguncular kaçtı. Ne olduğunu anlayamayan Uzuner çantanın yerinde olmadığını görünce polisi aradı. Ekipler, çevrede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Akın Uzuner, "Biber gazı sıkıp arkamdan vurdular. Ne olduğunu anlayamadım. 49 bin 650 lira parayı alıp gittiler" dedi. Uzuner ifadesi alınmak üzere Derince Polis Merkezi'ne götürüldü. Polis, gaspçıları yakalamak için çalışma başlattı.