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Bayıltan koşu

Buz gibi havada 5 kilometre koşan öğrenciler, bitiş çizgisinde baygınlık geçirdi

Bayıltan koşu
Zonguldak'ta yağmur altında yapılan Okullar Arası Kros İl Birinciliği musabakasında oğrenciler zor anlar yaşadı. 43 okuldan 210 sporcunun katıldığı yarışta, öğrenciler 1500 ve 5000 metre arasında değişen parkurları tamamlamaya çalıştı. Soğuk ve sağanak yağmur altında yapılan mucadelede oğrencilerden bazıları parkuru tamamlayamadan, bazıları da bitiş cizgisinde fenalık gecirip kendilerini yere attı. Sağlık ekibi bayılanlara mudahale etti.
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