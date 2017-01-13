Bayıltan koşu

Zonguldak'ta yağmur altında yapılan Okullar Arası Kros İl Birinciliği musabakasında oğrenciler zor anlar yaşadı. 43 okuldan210 sporcununkatıldığı yarışta,öğrenciler 1500ve 5000 metrearasında değişenparkurlarıtamamlamayaçalıştı. Soğuk ve sağanak yağmur altında yapılan mucadelede oğrencilerden bazıları parkuru tamamlayamadan, bazıları da bitiş cizgisinde fenalık gecirip kendilerini yere attı. Sağlık ekibi bayılanlara mudahale etti.
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