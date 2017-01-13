Başkanlığa destek yüzde 62

ORC Araştırma Şirketi tarafından 36 ilde 10-11 Ocak tarihleri arasında 2 bin 340 kişi ile "CATI-Bilgisayar DestekliTelefon Görüşmesi" yöntemiyle yapılan ankette çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. Vatandaşın, Cumhurbaşkanlığısistemine desteği yüzde 62. Ankete katılanlara Cumhurbaşkanlığı sistemi, OHAL ve dövizdeki artış ile ilgili güncel konularda sorular yöneltildi. Ankete katılanların yüzde 72.6'sı OHAL uygulamasından rahatsızlık duymadığını belirtirken, "Dövizin yükselmesi 15 Temmuz'ubertaraf eden Türk halkına karşı yapılanekonomik darbedir ifadesini katılıyormusunuz?" sorusuna evet diyenlerin oranı yüzde 70 oldu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.