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Başkanlığa destek yüzde 62

Başkanlığa destek yüzde 62
ORC Araştırma Şirketi tarafından 36 ilde 10-11 Ocak tarihleri arasında 2 bin 340 kişi ile "CATI-Bilgisayar Destekli Telefon Görüşmesi" yöntemiyle yapılan te çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. Vatandaşın, Cumhurbaşkanlığı sistemine desteği yüzde 62. Ankete katılanlara Cumhurbaşkanlığı sistemi, OHAL ve dövizdeki artış ile ilgili güncel konularda sorular yöneltildi. Ankete katılanların yüzde 72.6'sı OHAL uygulamasından rahatsızlık duymadığını belirtirken, "Dövizin yükselmesi 15 Temmuz'u bertaraf eden Türk halkına karşı yapılan ekonomik darbedir ifadesini katılıyor musunuz?" sorusuna evet diyenlerin oranı yüzde 70 oldu.
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