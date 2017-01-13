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Bahçeli'yi ne sokan CHP'li!

MHP Genel Başkanı , AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammed Balta’nın bacağını kimin ısırdığı tartışılırken ne girdi.

Bahçeliyi gülme krizine sokan CHPli!

Genel Kurulunda anayasa değişikliği teklifinin görüşüldüğü sırada CHP'li milletvekillerinin kürsüyü işgal etmesinin ardından kavga çıktı.

CHP'li bir milletvekili, AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta'yı ayağından ısırdı.

CHP İstanbul Milletvekili Erem Erdem, yerinden söz alarak, AK Parti Trabzon Milletvekili Muharrem Balta'nın Genel Kurul'da yaşanan kavgada bacağından ısırılma olayında kendisinin hedef gösterildiğini, bunun doğru olmadığını savundu.

AK Partili milletvekillerinin CHP'li Erdem'e cevap vermesi üzerine TBMM'de kısa süreli bir tartışma yaşandı.

O sırada genel kurulda bulunan MHP Genel Başkanı tartışmaları gülerek izledi.
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  • 13 Ocak 2017, Cuma 01:39
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