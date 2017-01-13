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Aşı yaptırdı

CHP’li vekil Eren Erdem tarafından ısırılan AK Parti Trabzon Milletvekili , dün “tetanos aşısı” yaptırdı...

Aşı yaptırdı
CHP Milletvekili Eren Erdem tarafından ısırılan AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, yaşadığı elim olayla ilgili açıklamalarda bulundu. CHP'nin HDP ile vardiyalı çalıştığını ve gerginlik yarattığını ifade eden Balta, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın, AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz'ı arkadan yumrukladığını belirtti ve ekledi: Bir grup başkanvekili, milletvekillerini teskin edeceğine, arkadan yumrukladı. Tıpkı Rus Büyükelçisi nasıl öldürülmüşse, herhalde onlardan örnek aldılar. Kavgayı ayırmaya çalışırken yere düşen bir CHP milletvekili ayağımı ısırdı. Önce canım acıdı, ne oluyor diye ayağımı çekmeye çalıştım, sanki değirmen taşı ayağımda. Orada dişlerini şey yapmış, bir kafa tam bacağımda. AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, ayağımı oradan kurtardı. Önce Meclis'teki doktorlar müdahale etti, sonra Numune Hastanesin'e ve karakola gittim. Karakolda ifademi verdim, davacı olduğumu söyledim."
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