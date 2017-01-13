Aşı yaptırdı

CHP Milletvekili Eren Erdem tarafından ısırılan AK Parti Trabzon MilletvekiliMuhammet Balta, yaşadığı elim olayla ilgili açıklamalarda bulundu. CHP'nin HDP ile vardiyalı çalıştığını ve gerginlik yarattığını ifade eden Balta, CHP GrupBaşkanvekili Engin Altay'ın, AK PartiKocaeli Milletvekili Mehmet AkifYılmaz'ı arkadan yumrukladığını belirtti ve ekledi: Bir grup başkanvekili, milletvekillerini teskin edeceğine, arkadan yumrukladı. Tıpkı Rus Büyükelçisi nasıl öldürülmüşse, herhalde onlardan örnek aldılar. Kavgayıayırmaya çalışırkenyere düşen bir CHPmilletvekili ayağımıısırdı. Önce canım acıdı,ne oluyor diye ayağımıçekmeye çalıştım,sanki değirmen taşıayağımda. Orada dişlerini şey yapmış, bir kafa tam bacağımda. AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, ayağımı oradan kurtardı. Önce Meclis'teki doktorlar müdahale etti, sonra Numune Hastanesin'e ve karakola gittim. Karakolda ifademi verdim, davacı olduğumu söyledim."
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