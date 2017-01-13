AK Parti'li Şahin burnunu kıran CHP'liyi açıkladı

AK Partili Şahin, TBMM Genel Kurulunda, anayasa değişiklik teklifi görüşmelerinde çıkan kavgada yaralandığını anımsattı. Şahin, "Bana yumruk atan CHP Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara idi" dedi.
YUMRUĞU HATIRLAYAMADI
Milletvekili Kara ise kavga sırasında kendisine yumruk atıldığını, hastanede halen tedavisinin devam ettiğini söyledi. Kara, Fatih Şahin'e yumruk atılmasına ilişkin, "Öyle bir durumu hatırlamıyorum. Böyle bir şey söylediler, üzüldüm de. Fatih Bey'in fotoğrafını gösterdiler. Ben ona niye vurayım? Acil servise geldiğim ana kadar olan sürede kopuk kopuk hatırlayamadığım anlar var." diye konuştu.
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cehepe isminin hakkını veriyor boşuna terörist yuvası demiyoruz...
chpkk lılar beyinleri olmadıkları için amerika siyonistleri onlara it gibi saldırın emri verdi.
CHP BİTTİ.
chp teröristlerin partisi diyoruz yalan değilmiş
DELİKANLI ADAMA YAKIŞIRMI ARKADAN SİNSİCE GELİP VURMAK ,PKK LILARDA AYNINI YAPIYOR,,,
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