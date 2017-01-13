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AK Parti'li Şahin burnunu kıran CHP'liyi açıkladı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı , Genel Kurul'da yaşanan kavgada kendisine yumruk atan kişinin CHP Antalya Milletvekili olduğunu söyledi.

AK Partili Şahin burnunu kıran CHPliyi açıkladı

AK Partili Şahin, TBMM Genel Kurulunda, anayasa değişiklik teklifi görüşmelerinde çıkan kavgada yaralandığını anımsattı. Şahin, "Bana yumruk atan CHP Antalya Milletvekili idi" dedi.

YUMRUĞU HATIRLAYAMADI
Milletvekili Kara ise kavga sırasında kendisine yumruk atıldığını, hastanede halen tedavisinin devam ettiğini söyledi. Kara, 'e yumruk atılmasına ilişkin, "Öyle bir durumu hatırlamıyorum. Böyle bir şey söylediler, üzüldüm de. Fatih Bey'in fotoğrafını gösterdiler. Ben ona niye vurayım? Acil servise geldiğim ana kadar olan sürede kopuk kopuk hatırlayamadığım anlar var." diye konuştu.
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  • 13 Ocak 2017, Cuma 10:54
YORUMLAR 8 yorum yapıldı

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ali osman ali osman

cehepe isminin hakkını veriyor boşuna terörist yuvası demiyoruz...

Aynı Görüşte misiniz?
evet5
hayır0
cevapla 13.01.2017 17:32
FatihSultan23 FatihSultan23

chpkk lılar beyinleri olmadıkları için amerika siyonistleri onlara it gibi saldırın emri verdi.

Aynı Görüşte misiniz?
evet7
hayır0
cevapla 13.01.2017 16:20
MUSTAFA MUSTAFA

CHP BİTTİ.

Aynı Görüşte misiniz?
evet7
hayır0
cevapla 13.01.2017 15:56
ufuk ufuk

chp teröristlerin partisi diyoruz yalan değilmiş

Aynı Görüşte misiniz?
evet9
hayır0
cevapla 13.01.2017 15:55
DENİZ DENİZ

DELİKANLI ADAMA YAKIŞIRMI ARKADAN SİNSİCE GELİP VURMAK ,PKK LILARDA AYNINI YAPIYOR,,,

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evet11
hayır0
cevapla 13.01.2017 15:10
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